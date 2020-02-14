خادمة قتلت مخدومها المسّن: كنت أجلب له الفتيات ليقيم علاقات محرمة
اعترفت الخادمة المصرية التي قتلت مخدومها الذي يكبُرها بخمسين عامًا، بأنها كانت تجلب له فتيات ليمارس معهن علاقة محرّمة مقابل 50 أو 70 جنيه على الفتاة الواحدة.
وأوضحت أنها قررت قتله وسرقته بالتعاون مع أقربائها، فاتصلت به وأخبرته بأنها ستجلب له فتاة مقابل 70 جنيهًا، مشيرة إلى أنها زهبت مع زوجها وقتلاه خنقًا وسرقا منه 200 جنيه وشاشة وتليفون.
وأقر الزوج بصحة اعترافات زوجته إذ أنها ظلت عامًا ونصف عام تجلب له الفتيات، ونسبت النيابة إليهم تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
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عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 1 ساعة
في مصر كثرت جرائم القتل والاغتصاب والغدر والخيانة رغم انها بلد الحرية والانفتاح بكل معانيه . اللهم احفظنا من منكرات الاخلاق وسوء العاقبة . اللهم جنبا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93405 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. ايش هذا الإجرام .. 200 جنيه وتلفون وشاشه ..تزهقزن روحه على اشياء تافهه ..؟
.. وهو برضه مجرم ، والله اعلم بحال الجميع ..
.. يارب ارحمنا برحمتك ولا تسلط علينا من لايخافك ولا يرحمنا .. آمين ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8691 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ)) ..