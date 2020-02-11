بعد علاقة غير شرعية.. كشف تفاصيل مقتل مسن لسرقة شاشة تليفزيون
كشفت الأجهزة الأمنية بمنطقة الجيزة في مصر، تفاصيل مقتل صاحب شركة مسن داخل شقته بمنطقة العجوزة.
وأوضحت التحقيقات أن الخادمة استعانت بزوجها وصديقتها لتنفيذ الجريمة، حيث أنها آخر من صعد لشقته وبرفقتها رجل وسيدة آخرين.
واعترفت الخادمة عند مواجهتها بارتكابهم الجريمة وتبين أنها كانت تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وخططت لقتله مستعينة بزوجها وصديقتها، فتوجها لشقته وقاموا بتقييده بالحبال وخنقه واستولوا على هاتف محمول وشاشة تليفزيون.
كان زمان[ عدد التعليقات: 4516 ] نشر منذ 51 دقيقة
عالم صايعة …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93145 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. ازهقتوا روحه على شان جوال وشاشة تلفزيون ……..؟؟؟
.. اي قلوب متحجره تحملون …