بعد علاقة غير شرعية.. كشف تفاصيل مقتل مسن لسرقة شاشة تليفزيون

القاهرة(صدى):

كشفت الأجهزة الأمنية بمنطقة الجيزة في مصر، تفاصيل مقتل صاحب شركة مسن داخل شقته بمنطقة العجوزة.

وأوضحت التحقيقات أن الخادمة استعانت بزوجها وصديقتها لتنفيذ الجريمة، حيث أنها آخر من صعد لشقته وبرفقتها رجل وسيدة آخرين.

واعترفت الخادمة عند مواجهتها بارتكابهم الجريمة وتبين أنها كانت تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وخططت لقتله مستعينة بزوجها وصديقتها، فتوجها لشقته وقاموا بتقييده بالحبال وخنقه واستولوا على هاتف محمول وشاشة تليفزيون.