بالفيديو.. بسمة وهبة لـ«محمد رمضان»: أجواء نمبر وان وعبده موته مسيطرة عليك
شنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة حملة هجوم ضارية على الفنان المصري محمد رمضان بعد سخريته من أزمة الطيار الموقوف بسببه وكذب إدعاءته بشأن طلبه التعويض .
وقالت “وهبة ” في برنامجها على قناة أون تي في الفضائية : محمد رمضان اتخض وحذف الفيديو اللي بيقول فيه أن الطيار طلب منه تعويض ..كان متخيل أن الجمهور هيسانده ويقول : دوس على أي حد يا فنان انت نمبر وان1 ، ولا تخطئ .
وأضافت : رمضان لم يتعظ من هجوم الناس لأن أجواء نمبر وان والأسد وعبده موته سيطرت على الفنان وبدلا ما يراجع نفسه طلع يسخر من الناس والمجتمع كله .
وتابعت : عيب أوى الفنان ميعرفشى بيعمل إيه.. واضح إن محمد رمضان فاهم المصريين غلط وبينسوا وده ما بيحصلش .
ووجهت له رسالة قائلة : اسمحلي أقولك يابني النجاح الحقيقي محبة الناس وإحترامهم ، والإستمر ، الفنانين الكبار زي عادل إمام، ويحي الفخراني ، ومحمود عبد العزيز وغيرهم لسه عايشين بأرواحهم معانا وكرموز لمصر ، محدش فيهم كان بيقول أنا نمبر 1 ، ولما حصلت أزمات عالجوها بتحضر وهدوء .
وكا ن أشرف أبو اليسر الطيار الموقوف بسبب رمضان ، قد كذب إدعاءات الأخير بشأن طلبه تعويض بمبلغ 10 مليون جنيه ، ما أثار الهجوم على محمد رمضان خاصةً بعد سخريته من الأزمة .
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