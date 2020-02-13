بالفيديو.. بسمة وهبة لـ«محمد رمضان»: أجواء نمبر وان وعبده موته مسيطرة عليك

القاهرة(صدى):

شنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة حملة هجوم ضارية على الفنان المصري محمد رمضان بعد سخريته من أزمة الطيار الموقوف بسببه وكذب إدعاءته بشأن طلبه التعويض .

وقالت “وهبة ” في برنامجها على قناة أون تي في الفضائية : محمد رمضان اتخض وحذف الفيديو اللي بيقول فيه أن الطيار طلب منه تعويض ..كان متخيل أن الجمهور هيسانده ويقول : دوس على أي حد يا فنان انت نمبر وان1 ، ولا تخطئ .

وأضافت : رمضان لم يتعظ من هجوم الناس لأن أجواء نمبر وان والأسد وعبده موته سيطرت على الفنان وبدلا ما يراجع نفسه طلع يسخر من الناس والمجتمع كله .

وتابعت : عيب أوى الفنان ميعرفشى بيعمل إيه.. واضح إن محمد رمضان فاهم المصريين غلط وبينسوا وده ما بيحصلش .

ووجهت له رسالة قائلة : اسمحلي أقولك يابني النجاح الحقيقي محبة الناس وإحترامهم ، والإستمر ، الفنانين الكبار زي عادل إمام، ويحي الفخراني ، ومحمود عبد العزيز وغيرهم لسه عايشين بأرواحهم معانا وكرموز لمصر ، محدش فيهم كان بيقول أنا نمبر 1 ، ولما حصلت أزمات عالجوها بتحضر وهدوء .

وكا ن أشرف أبو اليسر الطيار الموقوف بسبب رمضان ، قد كذب إدعاءات الأخير بشأن طلبه تعويض بمبلغ 10 مليون جنيه ، ما أثار الهجوم على محمد رمضان خاصةً بعد سخريته من الأزمة .

إقرأ أيضا: