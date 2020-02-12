بالفيديو.. الطيار الموقوف يُكذب محمد رمضان ويؤكد: لم أطلب مليم واحد
كشف الطيار أشرف أبو اليسر الموقوف عن عمله بالطيران مدى الحياه بسب نشر الفنان المصري فيديو له وكأنه يقود الطائرة من كابينة قيادة الكابتن تطورات مثيرة حول الأزمة .
وأكد “أبو اليسر ” في فيديو له عدم صحة إدعاءات “رمضان ” حول توفير وظيفة بديله له ورفضها .
وقال : من يومين اتصل بي شخص من طرف محمد رمضان يُدعى ” سعيد إمام ” وليس الفنان نفسه ، وعرض على تقديم سيرتي الذاتية في إحدى شركات الطيران الخاصة ، ولكن الحقيقة أني معاقب بعدم الطيران مدى الحياة وتم سحب شهادة الطيران مني ، وبالتالي فتم حرماني من أي عمل يمت للطيران بصلة .
كما كذّب إدعاءات رمضان حول مطالبته بتعويض يقترب من 10 مليون جنيه ، مؤكداً أن هذا لم يحدث ولم يطلب من أحد “مليم ” واحد ، موجهاً شكره لمن تعاطف معه .
وكان “رمضان ” قد روج لمطالبة “أبو اليسر ” بهذا التعويض ، مستنكراً المبلغ رغم تسببه في حرمان الطيار من حقوقه الوظيفية وحرمانه من الطيران ، ما أثار الغضب بي الجمهور .
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