بالفيديو.. الطيار الموقوف يُكذب محمد رمضان ويؤكد: لم أطلب مليم واحد

القاهرة(صدى):

كشف الطيار أشرف أبو اليسر الموقوف عن عمله بالطيران مدى الحياه بسب نشر الفنان المصري فيديو له وكأنه يقود الطائرة من كابينة قيادة الكابتن تطورات مثيرة حول الأزمة .

وأكد “أبو اليسر ” في فيديو له عدم صحة إدعاءات “رمضان ” حول توفير وظيفة بديله له ورفضها .

وقال : من يومين اتصل بي شخص من طرف محمد رمضان يُدعى ” سعيد إمام ” وليس الفنان نفسه ، وعرض على تقديم سيرتي الذاتية في إحدى شركات الطيران الخاصة ، ولكن الحقيقة أني معاقب بعدم الطيران مدى الحياة وتم سحب شهادة الطيران مني ، وبالتالي فتم حرماني من أي عمل يمت للطيران بصلة .

كما كذّب إدعاءات رمضان حول مطالبته بتعويض يقترب من 10 مليون جنيه ، مؤكداً أن هذا لم يحدث ولم يطلب من أحد “مليم ” واحد ، موجهاً شكره لمن تعاطف معه .

وكان “رمضان ” قد روج لمطالبة “أبو اليسر ” بهذا التعويض ، مستنكراً المبلغ رغم تسببه في حرمان الطيار من حقوقه الوظيفية وحرمانه من الطيران ، ما أثار الغضب بي الجمهور .

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