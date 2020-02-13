رونالدو يتقدم نجوم الرياضة الحاصلين على الإقامة الذهبية بالإمارات

نواف السالم(صدى):

تقدم البرتغالي كريستيانـو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، نجوم الرياضة الحاصلين على الإقامة الذهبية في الإمارات.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء الإماراتي، بمنح حزمة من التأشيرات طويلة الأمد، وتأكيداً على مكانة الدولة، كحاضنة للمواهب والمبدعين والعلماء ورواد الأعمال.

وكانت الإمارات اعتمدت نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة.

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