الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة الذهبية وتوضح المستفيدين منها
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات، عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة ” البطاقة الذهبية ” اليوم في دولة الامارات.
وأوضح ” بن راشد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإقامة يستفيد منها ” المستثمرين، الكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون ” .
حيث أشار إلى أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة ” البطاقة ” 6800 مستثمر، وتبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم .
GREEN CARD[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ يومين
الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة الذهبية وتوضح المستفيدين منها يعني الامارت دخلت المنافسة مع الاقامة الدائمة المميزة السعودية Saudi green card sf بس السعودية شروطها صعبة ومكلفة تصل الي 800 الف ريال تقريبا