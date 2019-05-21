الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة الذهبية وتوضح المستفيدين منها

أبوظبي(صدى):

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات، عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة ” البطاقة الذهبية ” اليوم في دولة الامارات.

وأوضح ” بن راشد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإقامة يستفيد منها ” المستثمرين، الكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون ” .

حيث أشار إلى أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة ” البطاقة ” 6800 مستثمر، وتبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم .