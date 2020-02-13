شركة بريطانية تعلن إنتاج أول لقاح لمعالجة فيروس كورونا الجديد

لندن(صدى):

أعلنت شركة بريطانية أنها بدأت الإنتاج التجاري لمولدات مضادات جديدة، أو ما تعرف بـ”antigen” ، يمكنها معالجة فيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة The NativeAntigen Company إنها نجحت في إنتاج لقاح مستخلص من سلالة كورونا التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية؛ وهو ما يعني أنه قادر على معالجة فيروس كورونا الذي ظهر في البلاد، وفقًا لقناة العربية.

في حين أعلن باحثون من جامعة “إمبيريال كولدج” في لندن أنهم من بين أوائل الأشخاص الذين باشروا تجارب على فئران لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، آملين ببلوغ هدفهم بحلول نهاية العام، وفق تأكيد أحد هؤلاء لوكالة فرانس برس.

وأضاف الباحث في “إمبيريال كولدج” بول ماكاي إلى أن الفريق قام بحقن أجسام فئران باللقاح الذي طوروه باستخدام البكتيريا.

وأشار إلى إمكانية تحديد التفاعل لدى هذه الفئران وتجاوبها لناحية الأجسام المضادة لمقاومة فيروس كورونا المستجد ستكون في الأسابيع المقبلة. ويعتبر فريق العلماء في”إمبيريال كولدج” أن التجارب التي يجرونها على الفئران هي من بين الأولى من نوعها.