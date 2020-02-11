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بالفيديو..استغاثة لاجئ سوري: «انقذونا من الثلج»

بالفيديو..استغاثة لاجئ سوري: «انقذونا من الثلج»
بيروت(صدى):

ناشد لاجئ سوري بأحد المخيمات في عرسال لبنان، الدول الشقيقة لإنقاذهم من الثلج والبرد القارس.

وقال اللاجئ في رسالة استغاثة: لا يوجد مازوت ولا حرامات، مقطوعين من الخبز، وما حدا بيحسن يتحرك.

وكانت عاصفة ثلجية، ضربت مخيمات عرسال في لبنان، لتغرق المخيمات بالثلج، حيث بدا المشهد مأساوياً لا سيما أن المخيمات بدائية ولا يمكن أن تواجه العاصفة الثلجية.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4767 ] نشر منذ 25 دقيقة

حسبكم الله على من كان السبب …
بشار وزمرتة الانجاس وايران واذنابها الواطي حزب الشيطان
والروس الكلاب

[ عدد التعليقات: 93122 ] نشر منذ 4 دقائق

اللهم اعنهم على ماهم فيه وهون عليهم مصيبتهم وفرج همومهم .. آمين ..

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