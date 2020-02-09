صورة تجسد معاناة اللاجئين السوريين في لبنان بـ «مخيمات الجليد»

بيروت(صدى):

وثقت صورة، معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، تزامنًا مع الصقيع والبرد القارص، بالعيش في مخيمات يكسوها الجليد، دون كهرباء أو أي مصدر للحرارة.

ولا زال اللاجئون السوريون يعانون تبعات الحرب إضافة إلى مواجهة أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها لبنان حاليا.

يذكر أنه منذ بداية الحرب في سوريا، أعلنت السلطات اللبنانية استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين رسميا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التى يلقى على عاتقها الكثير من الازمات منذ بداية الحرب فى سوريا، في حين تقدر الحكومة اللبنانية العدد الفعلي للسوريين في البلاد بـ 1.5 مليون شخص.