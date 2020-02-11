محمد صلاح يزيح ميسي من عرش الأغلى في العالم

ماجد محمد(صدى):

تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في قائمة الأغلى في العالم؟

ووفقا لموقع «ترانسفر ماركت» العالمي المتخصص في الإحصائيات، احتل محمد صلاح المركز الأول كأغلى جناح أيمن في العالم بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو.

وتواجد ليونيل ميسي في المركز الثاني بقيمة 140 مليون يورو، كما شهدت تواجد عربي آخر حيث جاء الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز التاسع بـ60 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، تصدّر الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أغلى الأجنحة اليسرى في العالم بالتساوي مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 160 مليون يورو، ويليهما السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث.

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