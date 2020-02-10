محمد صلاح خارج قائمة الترشيحات لقائمة أفضل لاعب في الإنجليزي

وكالات(صدى):

يتصدر لاعبو نادي ليفربول الدوري الإنجليزي الترشيحات لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن ليفربول من الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال العامين الأخيرين، فذهبت العام قبل الماضي إلى المصري الدولي محمد صلاح، بينما توّج بها الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي.

ويعد أبرز المرشحين في ليفربول جوردان هندرسون، والسنغالي ساديو ماني، يليه نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، ثم فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول، ونجم هجوم ليستر سيتي، وهداف الدوري الإنجليزي، وأخيرا رحيم سترلينغ نجم هجوم مانشستر سيتي.

واختفى اسم المصري محمد صلاح من الترشيحات للتتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حسب الصحيفة.