«نوف» تؤكد: أنا سعودية أبًا عن جد (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي يُظهر ثلاث شقيقات يعملن في بقالة بالرياض، شكّك الكثيرين في جنسية النساء الثلاث بسبب لهجتهم.

وردت أم فهد «نوف» وهي الشقيقة الكبرى لهم، على من شكووا في جنسيتهم ووطنيتهم بلا سبب، قائلة إنها سعودية أبًا عن جد بينما والدتها إماراتية الجنسية.

وأضافت: « حتى اللي تنمروا أنا أعذرهم، وما حد يدري إننا تكبدنا أشياء كثيرة من قلة النوم والراحة في سبيل سعادة الأطفال» متابعة: «هذا شي عابر والله يسامحهم».

من جانبه، علق فيصل العبد الكريم: «ردها درس للمتنمرين ومسيئي الظن والنية وقد يتسببون في قطع الأرزاق بسبب حصائد ألسنتهم ثم يقولون بعد خراب مالطا بطيبة مصطنعة: طيب أنا وش قلت! لهم أقول: اتقوا الله وتعلموا من أم فهد ».

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