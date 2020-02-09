بالفيديو..شقيقات تعملن بالبقالة تروين ردة فعل الزبائن

علي القحطاني(صدى):

وثق الناشط فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو، من داخل محل صغير للبقالة، يعمل به ثلاث سيدات شقيقات في الرياض.

وروت إحدى الشقيقات، قصة إقدامهن على تلك الخطوة، موضحة أن الزبائن كانوا يتعاونون معهن، لتنشيط حركة البيع، حيث بدأن ببيع الحلويات ومن ثم توسعن لبيع السلع التموينية.

وأشارت إلى أنهن ليس لديهن أي شخص آخر ليساعدهن في توصيل الطلبات، ويقمن بالتوصيل بأنفسهن.

وقدم العبد الكريم للشقيقات مفاجأة، وهي تسديد إيجار المحل لـ 6 أشهر قادمة، قوبلت بدموع الفرح.