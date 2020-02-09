تفاصيل مذبحة تايلاند التي نفذها جندي في الجيش

بانكوك(صدى):

شهدت تايلاند حادثًا مأساويًا، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، منذ الجمعة، وحتى قبل ساعات.

وكان جندي في الجيش، أطلق النار بشكل عشوائي، في أماكن عدة، وبث صور وفيديوهات توثق لحظات الهجوم، على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي العسكري.

وبدأ الهجوم بداخل ثكنة للجيش، حيث قتل الجندي قائده وشخصين آخرين، ثم استولى على أسلحة وسيارة للجيش وقادها إلى وسط المدينة.

وواصل عملية إطلاق النار العشوائي في الشوارع، قبل أن يتحصن داخل مركز تجاري بعد استهدافه بقاذفة قنابل، وشرع في إطلاق النار على المتسوقين.

وأكد وزير الصحة العامة التايلاندي، أنوتين شارنفراكول، اليوم الأحد، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص، الشخص الذي أطلق النار في الحادث الذي خلف ما لا يقل عن 21 قتيلا.

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