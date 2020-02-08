ضحايا جدد في المركز التجاري الذي يحتمي فيه سفاح تايلاند

بانكوك(صدى):

كشف شهود عيان إنهم سمعوا إطلاق نار بشكل كثيف في الساعات الأولى من صباح الأحد، داخل المركز التجاري الذي يحتمي به جندي مسلح، نفذ هجوما شمال شرقي تايلاند وقتل خلاله 20 شخصا على الأقل.

واقتحمت قوات الأمن المركز التجاري في منطقة كورات، وأجلت المئات من زواره بسلام، فيما ظل المهاجم طليقا مع عدد غير معروف من الأشخاص.

وقال شاهد عيان إنه رأى قوات الأمن “تحمل ضحيتين جديدتين”، فيما لم يتضح إن كانا قتيلين أم مصابين.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايلاند إن أفرادا من الشرطة والجيش اقتحموا المركز وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام المهاجم بإطلاق النار بصورة عشوائية.

وأضاف : “أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة، وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري. عدد الباقين داخل المركز ليس معروفا”.

وقال المصدر العسكري إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز “تيرمينال 21” التجاري في إقليم ناخون راتشاسيما، شمال شرقي تايلاند.

وأطلق جندي بالجيش النار، مساء السبت، على عسكريين ومدنيين، فقتل 20 شخصا على الأقل، وأصاب آخرين، ويحتجز حاليا رهائن في مركز تجاري محلي.

وأعلن مسؤول، لم يذكر اسمه، من مركز إيراوان في العاصمة بانكوك، وهو مركز لخدمات الطوارئ على مستوى البلاد، إن هناك “20 حالة وفاة و14 جريحا”.