ترامب ينتقم ويقيل سفيرًا بعد شهادته في إجراءات عزله

واشنطن(صدى):

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات، التي أجراها مجلس النواب، في إطار إجراءات عزل ترامب.

وقال السفير: لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.

يأتي القرار، بعد يومين من تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب، بقصد عزله من منصبه.

وكان ترامب، قد أكد في خطاب بمناسبة تبرئته في قضية العزل، أنه تحمل ما لا يمكن أن يتحمله رئيس أمريكي من اتهامات.

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