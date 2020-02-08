ترامب ينتقم ويقيل سفيرًا بعد شهادته في إجراءات عزله
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات، التي أجراها مجلس النواب، في إطار إجراءات عزل ترامب.
وقال السفير: لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.
يأتي القرار، بعد يومين من تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب، بقصد عزله من منصبه.
وكان ترامب، قد أكد في خطاب بمناسبة تبرئته في قضية العزل، أنه تحمل ما لا يمكن أن يتحمله رئيس أمريكي من اتهامات.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92864 ] نشر منذ 46 دقيقة
الدور جاي على العجوز الفاجره ..
.. الاصهب يبي يلعب فيهم لعب ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33496 ] نشر منذ 37 دقيقة
يستاهل الاهبل