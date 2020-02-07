«ترامب» يٌعلق على تمزيق نانسي بيلوسي لخطابه

واشنطن(صدى):

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على واقعة تمزيق نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، لخطابه في الكونجرس، مؤكدًا أنه أمر مشين بحق الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت «بيلوسي» قد مزقت خطاب ترامب وهي على بعد خطوات منه، كرد فعل على عدم مصافحته لها وإحراجها أمام أعضاء مجلس النواب.

وفي سياق آخر، سخر ترامب، من الحزب الديمقراطي وقال إن الديمقراطيين بحاجة إلى إلقاء اللوم على روسيا بسبب الخلل الفني الذي حدث خلال فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا.

وقال «ترامب» : «أعتقد أنه ينبغي عليهم إلقاء اللوم مرة أخرى على روسيا روسيا روسيا! إذا لم يتمكنوا من فرز الأصوات بشكل صحيح، فكيف سيديرون الرعاية الصحية في الولايات المتحدة».