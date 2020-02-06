إيفانكا ترامب على تمزيق «بيلوسي» خطاب والدها: خطأ لا يغتفر

واشنطن(صدى):

هاجمت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، خلال كلمة والدها في اجتماع حالة الاتحاد أمس الأربعاء.

وعلقت إيفانكا، على تصرفات عدد من السياسيين الديمقراطيين، حيث امتنع بعضهم عن الحضور، فيما رفض البعض الآخر التصفيق لترامب، إضافة إلى تمزيق بيلوسي لنسخة من خطابه.

وقالت إيفانكا إن هذه التصرفات لا تغتفر، لأن حالة الاتحاد كانت فرصة للأميركيين للاتحاد معا والاحتفال بإنجازات الدولة.

وأضافت: عندما لا نتحد معا كأمة واحدة ولا نحتفل معا بنجاح أمريكا هو أمر لا يغتفر -في إشارة للديمقراطيين- الذين وقفوا بوجه خطاب ترامب.

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