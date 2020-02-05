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أول تعليق لـ«بيلوسي» على تمزيقها خطاب «ترامب»

أول تعليق لـ«بيلوسي» على تمزيقها خطاب «ترامب»
واشنطن(صدى):

في أول تعليق لها على واقعة تمزيقها خطاب الرئيس الأمركي دونالد ترامب ، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي ” بأن تصرفها ” كان مهذب بالنظر إلى الخيارات الأخرى ” .

وأكدت في تصريحلتها أنها إلتزمت ضبط النفس رداً على موقف “ترامب ” الذي رفض مصافحتها قبل إلقاء الخطاب .

وكانت واقعة تمزيق الخطاب على يد رئيسة مجلس النواب قد أثارت جدلاً واسعاً ، إذ تعتبر إهانة كبيرة للرئيس الأمريكي خاصةًوأن ” بيلوسي ” ترأس ملف محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب .

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[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 15 دقيقة

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