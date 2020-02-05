بالفيديو..«بيلوسي» تمزّق خطاب ترامب فور انتهاء كلمته

واشنطن(صدى):

مزقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خطاب الرئيس دونالد ترامب، مباشرة على الهواء، بعد انتهاء الأخير من خطابه فجر الأربعاء.

وألقى الرئيس الأمريكي خطاب حالة الاتحاد، متطرقا فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

ورفض ترامب مصافحة بيلوسي، التي ترأس ملف محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب، عند دخوله القاعة في واشنطن لإلقاء الخطاب.

وبعد تسليمه نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن ترامب رفض مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب.

وبعد انتهاء ترامب من إلقاء كلمته، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب التي سلمها ترامب لها.

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