لقطة محرجة لنانسي بيلوسي بعدما رفض ترامب مصافحتها

واشنطن(صدى):

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.

ورفض ترامب مصافحة بيلوسي، بعدما بادرت بالسلام، خلال إلقاءه خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس.

وقال ترامب في كلمته: اقتصادنا اليوم في أفضل أحواله وحدودنا آمنة، والبطالة في عهد إدارتي في أدنى مستوياتها في نصف قرن، وعملت على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل وخفض الضرائب.

وفيما يخص حالة الحرب التجارية مع الصين، أكد ترامب أن سياسة الرسوم الجمركية مع الصين آتت ثمارها.

ويجتمع مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، للتصويت النهائي على إدانة أو تبرئة ترامب، وسيحاول الجمهوريين ضمان تبرئة ترامب من اتهامه بارتكاب جرائم أو جنح كبرى، وسيتركون الأمر للناخبين ليقررون مصيره في الانتخابات.