بعد التنديد بصفقة ترامب «الكويتيون» لرئيس مجلس الأمة: كمل يا مرزوق

خالد الظفيري(صدى):

أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن رفضه وتنديده بخطة السلام الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعياً الحكومة إلى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع الذي يتضمن تنازلاً مرفوضاً عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.

ودشن الكويتيون، وسمًا عنوانه «كمل يا مرزوق»، بعدما دعا المجلس إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي، مشدداً على رفضه صفقة القرن الخاسرة ودعمه ثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة.

وأكد رئيس مجلس الأمة في كلمة له بعد تلاوة البيان أن موقف أعضاء مجلس الأمة الواضح من هذه القضية سيترجم في اجتماع طارئ لاتحاد البرلمانات العربية سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان يوم السبت المقبل.

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