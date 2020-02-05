رئيس مجلس الأمة يكشف تطورات الحالة الصحة لأمير الكويت

خالد الظفيري(صدى):

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، عن الحالة الصحية لـ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد أنباء عن دخول الشيخ صباح المستشفى، لإجراء فحوصات طبية لم يُكشف عن تفاصيلها.

وقال الغانم إن ”الشيخ صباح بصحة جيدة وكل ما يثار من المغرضين بشأن صحته غير صحيح، سائلا الله أن يديم الصحة على سمو الأمير ويبقيه ذخرا للكويتيين“.

وتعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتدهور في حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية، دخل على إثرها أحد المستشفيات الأمريكية أثناء زيارة له فيها، لتستمر رحلة العلاج أكثر من شهر.