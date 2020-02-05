آل الشيخ لمحلل «بي إن سبورت» : «أنت بفاتورة»
قصف المستشار تركي آل الشيخ، جبهة هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق والمحلل الحالي بقنوات «بي إن سبورت»، بعدما حاول الأخير التطاول عليه.
وقال آل الشيخ: «شيء مش مستغرب من تافه شغال في قنوات الحقيرة، بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجة تانية».
ورد على تفاخره بالعمل بقنوات بي إن سبورت القطرية، قائلا: «يا تافه أنت بسعر، يعني بفاتورة، ومفيش حاجة تتقارن بالوطن، لا نادي ولا غيره!».
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