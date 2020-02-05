«أمنية» لتركي آل الشيخ تستفز جماهير الزمالك

ماجد محمد(صدى):

تمنى رئيس الهيئة العامة للترفيه، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تركي آل الشيخ، أن يلعب الفريق الأحمر ضد الزمالك في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا رغم استحالة حدوث ذلك.

وقال آل الشيخ: كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور.

وتابع: مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا بتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.

واختتم آل الشيخ حديثه، مطالبًا بالدعاء له قائلا: دعواتكم لي لأنني أحتاج لها.

ويترقب جماهير كرة القدم المصرية قرعة ساخنة اليوم الأربعاء، لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وسيلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي، بينما يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

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