الأهلي يتأهل لربع نهائي «أبطال أفريقيا» في مباراة درامية أمام الهلال

وكالات(صدى):

تعادل النادي الأهلي المصري أمام الهلال السوداني، بنتيجة 1-1 في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تخطى النجم الساحلي فريق بلاتنيوم الزيمبابوي 2-0..

وأحرز هدف الأهلي اللاعب مجدي قفشة في الدقيقة 48 ، بينما تعادل الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي المصري إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 نقطة؛ حيث يحتل المركز الثاني بعد النجم الساحلي