السجن والجلد لشبان استدرجوا قاصرًا إلى استراحة لاغتصابها

حمود العنزي(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته «صدى» لفتاة تستغيث لمساعدتها، بعدما تعرضت للخطف على يد 3 شبان، وحبست باستراحة لا تعلم مكانها، قررت محكمة استئناف «شمالي السعودية» تأييد حكما قضى بالسجن 9 سنوات والجلد 900 جلدة للمتهمين.

وكانت الفتاة القاصر سقطت في فخ التعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأقامت علاقة مع أحد الشبان من خلال «الواتساب» وتبادلت معه الصور.

واستدرج الشاب الفتاة للخروج معه، وأصبح يهددها طالبا منها تكرار الخروج معه، حيث أقرت الفتاة بإقامة تلك العلاقة مع ذلك الشاب.

وأفادت بأنها فوجئت في أحد الأيام بسيارة بداخلها شابان، أدخلاها بالقوة إلى السيارة وانتقلا بها لاستراحة لا تعرف موقعها، وأرادا إقامة علاقة محرمة معها

وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن سنتين مع إيقاف التنفيذ لـ6 أشهر، والجلد 200 جلدة للمتهم الأول؛ لإقامته العلاقة المحرمة مع القاصر.

فيما قضت ضد الشاب الثاني الذي استدرجها للاستراحة بالسجن 3 سنوات وإيقاف التنفيذ لمدة سنة والجلد 300 جلدة، ومعاقبة زميله مستدرج القاصر بالسجن 4 سنوات مع إيقاف التنفيذ لسنة، والجلد 400 جلدة.

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