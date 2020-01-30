بالفيديو..فتاة محبوسة باستراحة: «3 أشخاص خطفوني واغتصبوني»

عادل الحربي(صدى):

نشرت مواطنة شابة، مقطع فيديو، ادعت خلاله أنها مُختطفة من قبل ٣ أشخاص ومحبوسة في استراحة لاتعلم مكانها.

وتدعي الفتاة خلال المقطع أن مختطفيها في سن الثانوية ، وقاموا باغتصابها، وحبسوها، منذ أربعة أيام، خلال عودتها من المدرسة إلى بيتها.

وظهرت الفتاة باكية، تطلب المساعدة، وسط استغراب واستنكار متداوليه، الذين تسائلوا عن كيفية امتلاكها جوال لتصوير المقطع بينما هي مختطفة كما تدعي.

وما أثار الاستغراب أيضًا، عدم مقدرة الفتاة على التواصل مع رجال الأمن بالرغم من اتصالها بالإنترنت، ونشرها الفيديو.