شعبية أردوغان تستمر في الإنهيار

أنقرة(صدى):

لا زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستمرًا في سياساته التي لم تجلب له سوى الإنهيار في جميع المجالات، لا سيما إنهيار شعبيته بين الأتراك.

وأظهر استطلاع رأي جديد انهيار شعبية الرئيس التركي، بين الشعب بسبب سياساته الأخيرة، حيث انخفضت نسبة تأييده إلى 41%، على الرغم من أنها قد وصلت منذ فترة قصيرة إلى 48%.

وكشف الاستطلاع، أن عدم الموافقة على حكم أردوغان في تركيا، هو الأدنى منذ أكتوبر 2018.

وجاءت تلك النتيجة تزامنًا مع الأزمات التى يواجهها حزب العدالة والتنمية التركي والذي يتزعمه أردوغان، في ظل الاستقالات العديدة، إضافة إلى تأسيس أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق، والمنشق مؤخرا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتأسيس حزب جديد مسمى “حزب المستقبل” ، وهو ما يعد ضربة قوية لحزب أردوغان.

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