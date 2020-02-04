موجة غضب جديدة ضد أردوغان بعد ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي

أنقرة(صدى):

اشتعلت احتجاجات في 3 محافظات في تركيا، في ساحاتها الرئيسية؛ احتجاجًا على ارتفاع قيم فواتير الغاز الطبيعي.

ودعا إلى الاحتجاجات التي انطلقت في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير، الحزب الشيوعي التركي؛ وشارك فيها المواطنون الغاضبون إثر تكاليف الغاز الطبيعي.

وتجمع المتظاهرون في إسطنبول للاحتجاج على فواتير الغاز الطبيعي أمام مركز البريد والتلغراف في كاديكوي، حيث رفعوا شعارات منها ”لتسحب الزيادة التي فرضت على الغاز الطبيعي“، و“لا يمكن بيع حقنا في الدفء“، و“نظام أرباب العمل نظام سرقة“.