بالصورة..محمد بن راشد للمرأة التي بحث عنها: أثلجتِ صدورنا

أبوظبي(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المتداول لمعلمة إماراتية تحسن معاملة طلابها، وبعد بحث محمد بن راشد آل مكتوم عنها، تمكن حاكم دبي من لقاءها أخيرا وتكريمها.

وأعلن محمد بن راشد، عن تكريمه للمعلمة شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين، مؤكدا أنها ضربت مثالا عظيما، لكيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا، ومصدراً للطاقة الإيجابية.

وأضاف ابن راشد أن النعيمي أثلجت صدور الإماراتيين، بإيجابيتها وطاقتها وحنانها وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها.

وقال: هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية، قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء.

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