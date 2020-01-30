الوصول للمرأة التي بحث عنها الشيخ محمد بن راشد
بعد بحث الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي عن معلمة، استقبلت طلابها بطريقة جميلة، أثارت إعجابه، تم الوصول للمعلمة المقصودة والكشف عن هويتها.
وظهرت المعلمة، وتدعى شيخة النعيمي، في مداخلة هاتفية لقناة أبو ظبي، مؤكدة أن أسعد أوقاتها عند رؤيتها للأطفال قادمين إلى المدرسة فرحين وليسوا خائفين.
جاء ذلك، بعد نشر ابن راشد مقطعا للمعلمة، مطالبا من يعرفها بأن يدله على اسمها.
#علوم_الدار تستضيف #شيخة_النعيمي التي اشاد بها #محمد_بن_راشد pic.twitter.com/SnSLFIT3sb
— علوم الدار (@oloumaldar) January 29, 2020
اقرأ أيضًا:
اترك تعليقاً