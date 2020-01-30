الوصول للمرأة التي بحث عنها الشيخ محمد بن راشد

أبوظبي(صدى):

بعد بحث الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي عن معلمة، استقبلت طلابها بطريقة جميلة، أثارت إعجابه، تم الوصول للمعلمة المقصودة والكشف عن هويتها.

وظهرت المعلمة، وتدعى شيخة النعيمي، في مداخلة هاتفية لقناة أبو ظبي، مؤكدة أن أسعد أوقاتها عند رؤيتها للأطفال قادمين إلى المدرسة فرحين وليسوا خائفين.

جاء ذلك، بعد نشر ابن راشد مقطعا للمعلمة، مطالبا من يعرفها بأن يدله على اسمها.

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