طبيب خامنئي الخاص لا يفارقه ومؤشرات واضحة على تدهور حالته

طهران(صدى):

لفت ظهور طبيب المرشد الإيراني علي خامنئي، خلفه في خطبة الجمعة وهو يؤم المصلين بعد انقطاع دام نحو ثماني سنوات، الأنظار.

ويعد هذا الظهور الأول للطبيب، مؤشرا واضحا على تدهور حالة خامنئي الصحية، حيث أثار تواجده الكثير من الأسئلة حول ما سيحدث عند وفاته.

واعتبر البعض أن خامنئي يرسل رسالة إلى مؤيديه، بظهور طبيبه في الأماكن العامة، مفادها أن الزعيم الأعلى القادم سيتم الإعلان عنه قريبا وقبل وفاة خامنئي لتجنب أي فراغ في السلطة.

وأشارت تقارير إيرانية، إلى أن هناك عدة معطيات تثبت أن المرشد الإيراني والجناح المتشدد في طهران بدأوا بالفعل تهيئة خليفة خامنئي تحسبا لأي طارئ.

ويعتبر مجتبى خامنئي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي هما أبرز خياران لخلافة خامنئي.

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