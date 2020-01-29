صفقة مرتقبة بين شركة STC وفودافون مصر

القاهرة(صدى):

التقى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بالرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية نيكولاس ريد.

وقال ريد إنه حضر خصوصًا لإخطار الحكومة المصرية رسميًّا بأن شركة فودافون العالمية سوف توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وأوضح نيكولاس ريد أن قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرًا من العديد من الأسواق الرئيسية.