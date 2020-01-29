بالفيديو..بسبب «الكُحة» سائق صيني يطرد راكب من السيارة
وثق مقطع فيديو، لحظة طرد سائق تاكسي في الصين، لراكب من السيارة، بعد ما رآه يسعل، واكتشف أنه من ووهان.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا،وتفشيه في الصين، حيث توقع باحثون أن تتصاعد معدلات الإصابة بالفيروس الجديد خلال الأيام القادمة.
وأشار الباحثون إلى أن معدل التكاثر الأساسي للعدوى سريع، متوقعين أن تشهد مدنًا أخرى في الصين إصابات جديدة بالفيروس.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53900 ] نشر منذ 53 دقيقة
بغيت أسويها اليوم في الأصنصير
أدخل بوسطهم وأعطس بقوة
وأقول الله يقطع الي باقي يروح
الصين😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂