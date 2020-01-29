بالفيديو..بسبب «الكُحة» سائق صيني يطرد راكب من السيارة

بكين(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة طرد سائق تاكسي في الصين، لراكب من السيارة، بعد ما رآه يسعل، واكتشف أنه من ووهان.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا،وتفشيه في الصين، حيث توقع باحثون أن تتصاعد معدلات الإصابة بالفيروس الجديد خلال الأيام القادمة.

وأشار الباحثون إلى أن معدل التكاثر الأساسي للعدوى سريع، متوقعين أن تشهد مدنًا أخرى في الصين إصابات جديدة بالفيروس.

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