توقعات مرعبة حول انتشار فيروس كورونا

وكالات(صدى):

توقع باحثين فى مجال الطب فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أن تتصاعد معدلات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد خلال الأيام القادمة.

وأستند الباحثين في توقعاتهم على أن مستوى الكشف عن المرض فى بمدينة ووهان عادل 5.1% فقط من عدد المصابين الحقيقى، متوقعين أن يرتفع عدد الإصابات فى مدينة ووهان إلى 190 ألف شخص بحلول فبراير المقبل، في حال بقيت الصين على ما تفعله حاليا لمواجهة المرض.

ولفت الباحثين إلى أن معدل التكاثر الأساسي للعدوى سريع، متوقعين أن تشهد مدنًا أخرى في الصين إصابات جديدة بالفيروس.