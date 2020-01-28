تفاصيل مقطع احتضان أب لابنته أسفل عجلات القطار

القاهرة(صدى):

أثارت واقعة إنقاذ أب لابنته من الدهس أسفل عجلات القطار، في مصر، جدلا كبيرا في الساعات القليلة الماضية.

وكشف مصور مقطع الأب وابنته، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أنهم فوجؤوا بسقوط فتاة مغشيا عليها بجانب قضبان القطار، ليهرول الأب مسرعا إليها، واحتضنها.

وأكد مصور المقطع، أن المشهد كان يحبس الأنفاس، واصفا تلك اللحظات التي مر فيها القطار والأب وابنته بجانبه، بالمرعبة.

ويظهر في الفيديو، احتضان الأب لطفلته والتصاقهما بجدار مجاور لسكة القطار الذي كان يسير بسرعة كبيرة.

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