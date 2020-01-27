بالفيديو .. أب ينقذ ابنته من عجلات القطار
بقلب شجاع، تمكن أب مصرى من انقاذ ابنته قبل أن تقضى عليها عجلات قطار بداخل محطة فى محافظة الإسماعيلية.
وبحسب الفيديو المتداول للأب وابنته على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فقد أقدم الأب على إلقاء جسده مباشرة على ابنته لحمايتها من عجلات قطار بعد سقوطها بالقرب منه.
وبعد لحظات مرعبة انصرف القطار بعيدًا عنهما لينهض الأب وابنته بسلام دون أذى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91975 ] نشر منذ 8 ساعات
سبحان الله ..
.. الحمد لله على سلامتهما ..
مسالم[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 7 ساعات
يالله…
. والله دمعت عيناي…. فعلا..اب بطل… والأب لا يتردد في التضحية بحياته في سبيل ابناءه