الإطاحة بوافد دهس طفلة وهرب في الرياض

الرياض(صدى):

ألقت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على مقيم آسيوي دهس طفلة داخل أحد أحياء الرياض وهرب بعدما قام بسحبها وإزاحتها إلى جانب الطريق قبل أن تستوقف الحادثة مواطنًا قام برصد بيانات الجاني.

وزعم الجاني له أنه وجدها ملقاه بالطريق ليفر هاربًا؛ ليقول والد الطفلة وهو من الجنسية العربية، أن أن المواطن الذي تواجد في الموقع هو من أسعف الطفلة ونقلها لمستشفى الحرس الوطني، وإبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة مزودًا إياهم ببيانات المتهم.

وأكد الأب أن أبنته ترقد في العناية المركزة بعد تعرضها لرضوض وإصابات وكسور في الجمجمة والصدر؛ فضلًا عن تعرض الكبد لإصابة؛ لافتًا إلى أنها تجاوزت مرحلة الخطر.

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