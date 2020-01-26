شاهد.. وافد يدهس طفلة ويسحبها من أسفل السيارة ثم يلقيها بجانب الطريق
التقطت كاميرا مراقبة، فيديو يوضح لحظة دهس طفلة لم تتجاوز الـ6 أعوام من قبل سيارة يقودها وافد في أحد الطرق الجانبية بالمملكة.
وأوضح الفيديو، قيام الطفلة باللعب في الشارع بعد الظهر، ثم بدأت في الركض قبل أن يدهسها قائد سيارة لم ينتبه لها.
وبيّن الفيديو، القائد يسحب الطفلة من أسفل سيارته ويلقيها على جانب الطريق، قبل أن يوقفه مواطن ظهر في المشهد وبدءا في الحديث عن الحادث.
fares[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يكفينا وعيالنا الشر ويحفظنا ويحفظ عيالنا يارب
ان شاء الله تكون سليمه وما جاءها شي
اما هذا الحيوان ان شاء الله انه يتادب ويتعاقب اشد العقاب
زائر[ عدد التعليقات: 2768 ] نشر منذ 8 ساعات
اعمي مايشوف كيف يسوق بعدين يرميها ويمشي
alfahd42[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ 8 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2573 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب اقل شيء انقلها اسعفها ي احمق للمستشفى ولا لهدرجة ضميره ميت !
faeiz[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 5 ساعات
ليه كرتونه يرميها لابارك الله فيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
.. الله يشفيها مما اصابها .. آمين ..