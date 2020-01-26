شاهد.. وافد يدهس طفلة ويسحبها من أسفل السيارة ثم يلقيها بجانب الطريق

علي القحطاني(صدى):

التقطت كاميرا مراقبة، فيديو يوضح لحظة دهس طفلة لم تتجاوز الـ6 أعوام من قبل سيارة يقودها وافد في أحد الطرق الجانبية بالمملكة.

وأوضح الفيديو، قيام الطفلة باللعب في الشارع بعد الظهر، ثم بدأت في الركض قبل أن يدهسها قائد سيارة لم ينتبه لها.

وبيّن الفيديو، القائد يسحب الطفلة من أسفل سيارته ويلقيها على جانب الطريق، قبل أن يوقفه مواطن ظهر في المشهد وبدءا في الحديث عن الحادث.