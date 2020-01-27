الإصرار في صورة..المتظاهرون العراقيون يبنون بيوتًا للاعتصام ردًا على حرق خيامهم

بغداد(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، إصرار المتظاهرين العراقيين، على عدم الاستسلام أو التراجع عن تنفيذ مطالبهم.

وبنى المتظاهرون بيوتًا من الحجر والأسمنت، بدلا من الخيام، التي تكرر حرقها على يد مسلحين أكثر من مرة، في رسالة واضحة على عدم يأسهم.

وكان مسلحون مجهولون اقتحموا ساحة اعتصام في مدينة الناصرية بعد منتصف ليل الأحد وأحرقوا خيام المتظاهرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وشهدت الناصرية، الأحد، صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 70 متظاهراً بعضهم بالرصاص الحي.

اقرأ أيضًا: