الإصرار في صورة..المتظاهرون العراقيون يبنون بيوتًا للاعتصام ردًا على حرق خيامهم
وثقت مجموعة من الصور، إصرار المتظاهرين العراقيين، على عدم الاستسلام أو التراجع عن تنفيذ مطالبهم.
وبنى المتظاهرون بيوتًا من الحجر والأسمنت، بدلا من الخيام، التي تكرر حرقها على يد مسلحين أكثر من مرة، في رسالة واضحة على عدم يأسهم.
وكان مسلحون مجهولون اقتحموا ساحة اعتصام في مدينة الناصرية بعد منتصف ليل الأحد وأحرقوا خيام المتظاهرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.
وشهدت الناصرية، الأحد، صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 70 متظاهراً بعضهم بالرصاص الحي.
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص كفايه ياناس…وبلاش مواصلة السير في الفشل منذ 2013 تاريخ بداية حكم الشيعة للعراق وماحصل من طبل وزمر ورقص على الإنجاز العظيم بسواعد الأمريكيين وحلفاؤهم
وليس انتصار إيران على نظام صدام حسين…الشعب أعطى فرصه لقيادات العراق سنوات طوال.
ياناس يا هو الشعب العراقي يريد مشاهدة النقل الحضارية في دبي وابوظبي والرياض والمنامة والدوحة.
الذين يسموهم أتباع إيران في العراق
(الوهابيين الأعراب رعاة الابل والضان)🤔
في العراق البلد المنتج للبترول والعلماء الذين هربوا لدول العالم بخبراتهم العلمية.