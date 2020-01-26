سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد 

بغداد(صدى):

سقطت 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، حيث أطلقت صفارات الإنذار من مبنى السفارة عقب سقوط الصواريخ.

وكانت التظاهرات في العراق عادت بقوة أكبر خلال الساعات الأخيرة، بعدما فتحت السلطات الساحات وشوارع في العاصمة والجنوب، فيما اعتبره المتظاهرون محاولة لفض اعتصاماتهم المستمرة منذ أشهر.

وقُتل 4 متظاهرين وأصيب عشرات آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن، أمس السبت، في بغداد ومحافظات الجنوب.