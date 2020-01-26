سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد
سقطت 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، حيث أطلقت صفارات الإنذار من مبنى السفارة عقب سقوط الصواريخ.
وكانت التظاهرات في العراق عادت بقوة أكبر خلال الساعات الأخيرة، بعدما فتحت السلطات الساحات وشوارع في العاصمة والجنوب، فيما اعتبره المتظاهرون محاولة لفض اعتصاماتهم المستمرة منذ أشهر.
وقُتل 4 متظاهرين وأصيب عشرات آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن، أمس السبت، في بغداد ومحافظات الجنوب.
مرعب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
طلاق صورايخ على سفارة أمريكا تحذير لهم عشان يطلعون من العراق مع جيش امريكا
خطط إيران
1)طرد امريكان من العراق يستولى مليشات على بغداد
2)توجية من مليشات الى حدود السعودية تضرب منطقة الشرقية وتقوم عملاء ايران في القطيف والكويت يدخل منطقة الشرقية والكويت
3)يستولى الاردن عن طريق بشارة وعادل المهدي مليشات وحزب الشيطان
تمنى لا يطلع سفارة والجيش امريكا من العراق امريكا درع دول الخليج
اللهم احفظ دول خليج من ايران