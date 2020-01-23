آل الشيخ لرئيس الأهلي المصري: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي..ولا مجال للوقيعة مرة أخرى

ماجد محمد(صدى):

أصدرت إدارة نادي الأهلي المصري ، مساء أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا للرد على طلب تركي آل الشيخ، بحسم موقفه من الاستقالة من منصبه كرئيس شرفي للنادي.

وأكد بيان الأهلي المصري، أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

ومن جانبه رد رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، على بيان الأهلي، قائلا: الأخ الغالي محمود الخطيب و مجلس إدارته المحترم، آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة و جمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف.

وتابع: اليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم و الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي و رؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير و لكن مسؤلية أكبر، ولا مجال للوقيعة مرة آخري.

وأضاف: وإلي جماهير الأهلي الوفية يسعدني الإنضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي، وبما يراعي الترابط و الأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم.

اقرأ أيضًا: