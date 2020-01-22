بعد ساعات من خطابة للأهلي المصري..الجماهير: «لا لاستقالة تركي الشيخ»

طلال الغامدي(صدى):

دشن جماهير الأهلي المصري، وسما بعنوان «لا لاستقالة تركي الشيخ»، وذلك بعد ساعات من خطاب المستشار تركي آل الشيخ، إلى محمود الخطيب رئيس النادي بشأن الرئاسة الشرفية للأهلي.

وأعرب جماهير الأهلي المصري، عن تمسكهم بتواجد آل الشيخ في منصب الرئيس الشرفي للنادي وبناء المدينة الرياضية لنادي القرن الأفريقي.

يذكر أن آل الشيخ، قد طالب بسرعة حسم موضوع استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي،وإشعاره بأقرب وقت ممكن.

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