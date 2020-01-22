ابنة القيادي اليمني «علي البخيتي» مُتهمة بالإساءة للمعتقدات الدينية

فهمي محمد(صدى):

تحاكم ابنة علي البخيتي القيادي اليمني ، المنشق عن جماعة الحوثي،بتهمة إهانة الشعور والمعتقدات الدينية“.

وانطلقت أول جلسة لمحاكمة توجان البخيتي لمحكمة الأحداث في العاصمة الأردنية عمان، حيث تقيم.

ووجهت وحدة الجرائم الإلكترونية بمحكمة الأحداث الأردنية، الاتهام إلى توجان البخيتي، بنشر منشورات مضمونها ”الإساءة للشعائر الدينية“، في صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت البخيتي قد تعرضت للطرد من المدارس التي كانت تدرس فيها بالعاصمة الأردنية عمان، منتصف ديسمبر الماضي، بعد مشاركتها لسلسلة من التغريدات والمنشورات لوالدها السياسي اليمني علي البخيتي، المقيم حاليا في العاصمة البريطانية لندن، في صفحاتها، تعرض فيها والدها لمسائل دينية خلافية، ومثيرة للجدل.