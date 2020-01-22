اعتقال الفاشنيستا سارة الكندري بعد مقطعها الخادش مع زوجها

خالد الظفيري(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بالكويت القبض على الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري بعد نشرها فيديو خادش مع زوجها أحمد العنزي والذي اعتبره الجمهور بمثابة فيديو إباحي.

ويأتي قرار القبض في إطار إخلال “الكندري” و زوجها؛بالآداب العامة وتعمدهما استفزاز متابعين حتى يتلقيا شتائم وانتقادات، ليقوما لاحقا برفع قضايا والاستفادة ماديا.

وحذفت الجهات الأمنية الفيديو بعد وصفه بأنه غير أخلاقي؛ والذي ظهرت من خلال “الكندري” وزوجها وهما يقومان بحركات غير أخلاقية واستفزازية أمام الجمهور.

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