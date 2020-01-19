رجل وزوجته يستفزان المغردون بحركات مداعبة مثيرة أمام الكاميرا

خالد الظفيري(صدى):

استفز فيديو لرجل كويتي وزوجته المغردون عبر ” تويتر”؛ حيث ظهر الرجل وهو يٌمشط شعر زوجته وهي تستعرض جسدها السمين.

ونشر حساب “ديوان الكويت” أظهر سيدة تقوم بحركات مثيرة بجانب زوجها أمام الكاميرا.

وطالب الحساب إدارة الجرائم الالكترونية بالتدخل لوقف مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع الكويتي.

كما سخر كثير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من جسم المرأة وصفوه بالجسم “السمين” والغير مثالي حتى تستعرضه .

ولم تعرض “صدى” الفيديو حرصًا على القراء حيث يحتوي على حركات استفزازية مخلة بالأداب.