«تطوير المدينة» تقرر ردم بئر مسجد القبلتين وتنهي الجدل حوله بتوضيح حقيقته
قررت هيئة تطوير المدينة المنورة إنهاء الجدل حول البئر التي تم اكتشافها قبل أيام أمام مسجد القبلتين بردمها بعدما رجحت أن يكون عائداً للمزارع المحيطة بالمسجد .
وأثار ظهور البئر جدل كبير حول أصله التاريخي ، وتساؤلات حول ارتباطه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانها ترتبط ببني سلمة أو أنها من الآبار التاريخية التي تعود إلى ذلك العهد ، فيما قال آخرون أن هذه المنطقة كانت عبارة عن مزارع نخيل وفيها العديد من الآبار القديمة .
وكان البئر قد تم اكتشافه عقب حدوث هبوط أرضي في الطريق الرئيسي بالمدينة المنورة.
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