«تطوير المدينة» تقرر ردم بئر مسجد القبلتين وتنهي الجدل حوله بتوضيح حقيقته

نايف السالم(صدى):

قررت هيئة تطوير المدينة المنورة إنهاء الجدل حول البئر التي تم اكتشافها قبل أيام أمام مسجد القبلتين بردمها بعدما رجحت أن يكون عائداً للمزارع المحيطة بالمسجد .

وأثار ظهور البئر جدل كبير حول أصله التاريخي ، وتساؤلات حول ارتباطه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانها ترتبط ببني سلمة أو أنها من الآبار التاريخية التي تعود إلى ذلك العهد ، فيما قال آخرون أن هذه المنطقة كانت عبارة عن مزارع نخيل وفيها العديد من الآبار القديمة .

وكان البئر قد تم اكتشافه عقب حدوث هبوط أرضي في الطريق الرئيسي بالمدينة المنورة.

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