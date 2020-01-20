  • الإثنين 20

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بال‏فيديو.. اكتشاف «بئر» قديمة أمام مسجد القبلتين

بال‏فيديو.. اكتشاف «بئر» قديمة أمام مسجد القبلتين

بال‏فيديو.. اكتشاف «بئر» قديمة أمام مسجد القبلتين
نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد لاكتشاف بئر قديمة عقب حدوث هبوط أرضي في الطريق الرئيسي بالمدينة المنورة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره مقابل مسجد القبلتين على الطريق الرئيسي بالمدينة النبوية ” هبوطًا ” في الأسفلت؛ حيث اتضح بعد الحفر أنها بئر قديمة تم طويها بإتقان.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 91551 ] نشر منذ 4 ساعات

الدثو هذا شلون نازل بشماغه وعقاله ، امره عجيب …!!

.. البير هذا لابد يعملون حوله تحويله ، او يضعون عليه كبري ..

.. هذا بئر اثري يجب المحافضة عليه .. ويبحثون في تاريخه ..

[ عدد التعليقات: 3797 ] نشر منذ 52 دقيقة

ترى كل الدعوة بئر
ادفنوها وكملوا المشروع

[ عدد التعليقات: 91551 ] نشر منذ 38 دقيقة

اخوي الكريم .. الطمع ماهو في البير ، الطمع في تاريخها الأثري ..

.. هذه البير تحكي عقود من الزمن ، لابد وأن تترجم حكاياها لمحبي التاريخ ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *