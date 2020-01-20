نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد لاكتشاف بئر قديمة عقب حدوث هبوط أرضي في الطريق الرئيسي بالمدينة المنورة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره مقابل مسجد القبلتين على الطريق الرئيسي بالمدينة النبوية ” هبوطًا ” في الأسفلت؛ حيث اتضح بعد الحفر أنها بئر قديمة تم طويها بإتقان.