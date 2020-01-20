بالفيديو.. اكتشاف «بئر» قديمة أمام مسجد القبلتين
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد لاكتشاف بئر قديمة عقب حدوث هبوط أرضي في الطريق الرئيسي بالمدينة المنورة.
وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره مقابل مسجد القبلتين على الطريق الرئيسي بالمدينة النبوية ” هبوطًا ” في الأسفلت؛ حيث اتضح بعد الحفر أنها بئر قديمة تم طويها بإتقان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91551 ] نشر منذ 4 ساعات
الدثو هذا شلون نازل بشماغه وعقاله ، امره عجيب …!!
.. البير هذا لابد يعملون حوله تحويله ، او يضعون عليه كبري ..
.. هذا بئر اثري يجب المحافضة عليه .. ويبحثون في تاريخه ..
زائر[ عدد التعليقات: 3797 ] نشر منذ 52 دقيقة
ترى كل الدعوة بئر
ادفنوها وكملوا المشروع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91551 ] نشر منذ 38 دقيقة
اخوي الكريم .. الطمع ماهو في البير ، الطمع في تاريخها الأثري ..
.. هذه البير تحكي عقود من الزمن ، لابد وأن تترجم حكاياها لمحبي التاريخ ..