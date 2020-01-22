أول تعليق من يسرا بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية يسرا، على نبأ إصابتها بمرض سرطان الدم، مؤكدة أن الأمر كان مجرد شكوك فقط لدى الأطباء من خلال بعض التحاليل التي أجرتها.

وأوضحت يسرا أنها تقوم بعمل تحاليل سنويًا، للاطمئنان على صحتها منوهًة أنها أجرت تحاليلها وقال لها الأطباء إنهم يشكون في إصابتها بسرطان واستمر الأمر 3 أشهر حتى تم التأكد من عدم إصابتها بهذا المرض.

وناشدت الفنانة المصرية بتحري الدقة في نشر الأخبار التي تعني بالحياة الخاصة للفنانين، سواء في مرض أو وفاة.

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